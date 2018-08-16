بالصور.. تفاصيل مشروع مكتبة الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

تٌعد مكتبة الحرم ذو طبيعة متعددة الاستخدامات؛ حيث تهدف لاحتضان مركز علمي و ثقافي على مستوى عالمي في العاصمة المقدسة، بجوار توسعة الملك عبدالله للمسجد الحرام؛ وذلك و فق أرقى طراز معماري يليق بمكانة المسجد.

وتُقام مكتبة الحرم على مساحة 18.000 م2 بجوار الحرم المكي، وتضم متحف ومجموعة من الأنشطة والأقسام متعددة الاستخدامات.

وعن ما تحويه المكتبة، فيتم التخطيط لأن تحتضن المكتبة أكثر من 20 مليون مجلد و مخطوطة؛ وستكون بذلك بديلاً دائمًا عن المبنى المستأجر الذي تقام فيه المكتبة الحالية بحي العزيزية.