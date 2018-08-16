مونديال قطر يحصد الأرواح.. وفاة جديدة لعامل شاب باستاد الوكرة

طلال الغامدي(صدى):

يستمر مونديال قطر 2022 في حصد الأرواح؛ حيث توفي أول أمس الثلاثاء، عامل نيبالي يبلغ من العمر 23 عامًا أثناء عمله في استاد الوكرة الذي يام تجهيزه لكأس العالم القادم؛ فيما لم يتم الإفصاح عن أية معلومات عن سبب وملابسات الوفاة.

وكان عامل نيبالي آخر يبلغ من العمر 29 عامًا، توفي في الموقع ذاته في أكتوبر 2016، بعد تعرضه للصدم من قبل شاحنة؛ فيما توفي العامل البريطاني زاك كوكس لدى سقوطه في ورشة استاد خليفة في يناير 2017.

وأوضحت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية في مارس الماضي، أن عدد الوفيات غير الطبيعية بين العمال المهاجرين، التي تتعلق في الغالب بأعمال بناء كأس العالم 2022، وصل إلى 1800 منذ عام 2014؛ ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7 آلاف مع انطلاق كأس العالم في 2022؛ حيث مونديال قطر أكبر نسبة وفيات فى تاريخ البطولات الرياضية.

ويتعرض العمال الأجانب الذي يعملون على التجهيز لمونديال 2022 في قطر للعديد من الظروف القاسية التي تعد غير آدمية، وتسببت في العديد من الانتقادات من العالم أجمع؛ فيما تنفي الدوحة ذلك وتؤكد تحسين ظروف العمالة الأجنبية ولكن الواقع يكشف زيفها فتقع حالات الوفاة يومًا بعد يوم.