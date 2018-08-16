مواصفات أكبر مظلة في العالم بالساحة الشمالية للمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن مواصفات أكبر مظلة بالعالم سيتم تركيبها في الناحية الشمالية الغربية بالمسجد الحرام.

وأوضحت المصادر، أنه تبلغ مساحتها أكثر من 2800 متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعها 45 مترًا، ووزنها 540 طنًا، كما تتسع لأكثر من 4300 مصليًا، بالإضافة إلى أنها مصنوعة من مادة التفلون المقاوم للحريق ستقدم كل الخدمات التي يحتاجها المصلون من مشارب للمياه ومواضئ.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر، على صدور توجيهات سامية للجهات المعنية بتركيب 64 مظلة جديدة بالمسجد الحرام بينها المظلة الأكبر في العالم.