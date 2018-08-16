بالفيديو.. رجل الأمن يوضح سبب تخليه عن حذائه للحاجة المسنة
في موقف يجسد معنى الانسانية بأنبل صورها، قام رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج بالتخلي عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” شاهد.. رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون ” .
وفي هذا السياق، حكى رجل الأمن جمعان الصبیاني خلال مقطع فيديو، تفاصيل تخليه عن حذائه للحاجة المسنة، مبينًا أن تصرفه جاء بشكل لا إرادي.
وأوضح ” الصبياني ” أنه أثناء خروجه بعد صلاة الجمعة واتجاهه إلى المنزل، لفت نظره مشهد الحاجة وهي تثبت حذاءً صنعته من الورق المقوى؛ لتفادي حرارة الأرض.
وقال ” الصبياني ” : ” وجدت نفسي أخلع حذائي بشكل لا إرادي وأقدمه للحاجة ” ، ملفتًا الانتباه إلى أن مرافق الحاجة حاول إقناعه بالذھاب معھما للفندق حتى تنتعل الحاجة حذاء آخر وتعید حذاءه له، لكنه شكره ومضى في طريقه.
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شاهد.. رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون
طلال[ عدد التعليقات: 2781 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيك وجزاك خيرا والله
شجون[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 2 ساعتين
رجل في زمن قل فيه الرجال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52079 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير ,,