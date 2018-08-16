بالفيديو.. رجل الأمن يوضح سبب تخليه عن حذائه للحاجة المسنة

نايف السالم(صدى):

في موقف يجسد معنى الانسانية بأنبل صورها، قام رجل أمن مكلف بخدمة الحجاج بالتخلي عن حذائه لحاجّة عجوز تنتعل قطعة من الكرتون، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” شاهد.. ‏رجل أمن يتخلى عن حذائه لـ ” حاجّة ” تنتعل قطع من الكرتون ” .

وفي هذا السياق، حكى رجل الأمن جمعان الصبیاني خلال مقطع فيديو، تفاصيل تخليه عن حذائه للحاجة المسنة، مبينًا أن تصرفه جاء بشكل لا إرادي.

وأوضح ” الصبياني ” أنه أثناء خروجه بعد صلاة الجمعة واتجاهه إلى المنزل، لفت نظره مشهد الحاجة وهي تثبت حذاءً صنعته من الورق المقوى؛ لتفادي حرارة الأرض.

وقال ” الصبياني ” : ” وجدت نفسي أخلع حذائي بشكل لا إرادي وأقدمه للحاجة ” ، ملفتًا الانتباه إلى أن مرافق الحاجة حاول إقناعه بالذھاب معھما للفندق حتى تنتعل الحاجة حذاء آخر وتعید حذاءه له، لكنه شكره ومضى في طريقه.

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