الرياضة والتغذية.. سلاحك للحفاظ على صحة الكلى

أماني الغامدي(صدى):

كشف طبيب المسالك البولية راينهولد شيفر ، عن أن الرياضة والتغذية السليمة أهم ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة الكُلى.

وأوضح الطبيب الألماني أن ممارسة التمارين الرياضية مع اتباع نظام غذائي صحي وعدم التدخين والحفاظ على القوام الرشيق للجسم يعزز أيضًا من صحة الكُلى.

ونظرا لأن الكُلى تساعد على إزالة السموم من الجسم فإن الحصول على كمية كافية من السوائل يعتبر من الأمور المهمة للقيام بهذه المهمة بشكل جيد، وهنا نصح شيفر بشرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يوميًا، كما يلزم أن تزيد هذه الكمية في الأيام الحارة أو بعد أداء التمارين الرياضية.

ومن ضمن الأمور التي تضر الكُلى تناول الأدوية لفترة طويلة دون مبررات طبية، كما يجب التقليل من المسكنات التي تصرف من الصيدليات بدون روشتة الطبيب، وينبغي ألا تؤخذ هذه المسكنات لمدة أطول من ثلاثة أيام دون استشارة الطبيب المختص.