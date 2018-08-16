شكوك حول تفكير ميسي باعتزال اللعب دوليا

ماجد محمد(صدى):

أثار نجم نادي برشلونة الإسباني، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الشكوك حول اعتزاله اللعب دوليًا؛ بعد أن قرر عدم المشاركة في المباريات الودية الأربع المقبلة لمنتخب بلاده الأرجنتين.

وفي السياق نفسه، أكدت صحف أرجنتينة أن ” ميسي ” لن يعود إلى المنتخب هذا العام وهناك شكوك بشأن مستقبله، بينما أوضحت أخرى أنه سيأخذ قسطًا من الراحة لكن هذا الأمر لا يعني بأنه يعتزل اللعب مع المنتخب الذي ودع نهائيات مونديال روسيا من الدور الثاني.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الأرجنتيني، يلعب مباراتيه الأوليين بقيادة سكالوني في الولايات المتحدة ضد غواتيمالا في 7 سبتمبر في لوس أنجليس، وكولومبيا في 11 منه في نيويورك، فيما لم تحدد هوية المنتخبين اللذين سيواجههما في شهري أكتوبر ونوفمبر.