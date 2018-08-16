جيسوس يعلن حالة الطوارئ استعدادا لمباراة السوبر

نواف السالم(صدى):

يشهد معسكر نادي الهلال المقام بمدينة برمنجهام القريبة من لندن، حالة طوارئ أعلنها البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الكروي، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد في مباراة السوبر التي من المقرر إقامتها بعد غد السبت.

وفرض مدرب الهلال الإغلاق على تدريبات الفريق الصباحية والمسائية، فضلًا عن وضعه خطة طوارئ للقاء السوبر المرتقب، نظرًا للغيابات الكثيرة والمؤثرة التي شهدها الفريق بمركز ” المحور ” على وجه الخصوص.

ويغيب عن مباراة السوبر كل من اللاعبين عبدالله عطيف، وعبدالملك الخيبري، وسلمان الفرج الذي لن يكون جاهزًا للمباراة النهائية، حيث تم التأكد من عدم مشاركته كلاعب أساسي في اللقاء.

ويعمل ” جيسوس ” على وضع خطة جديدة للحد من خطورة لاعبي الاتحاد بمنتصف الملعب، خاصة مع كثرة الغيابات، فضلًا عن تجهيزه للاعب الإماراتي المنضم للهلال مؤخرًا عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، والذي من المتوقع أن يعتمد عليه منذ بداية اللقاء.

وكان سامي الجابر، رئيس نادي الهلال، قد وصل أمس الأربعاء، لمقر بعثة الهلال في لندن، لمتابعة آخر استعدادات ومستجدات الفريق، فضلًا عن إغلاق ملف التوقيع مع مهاجم ولاعب محور أجانب، بناءً على رغبة مدير الجهاز الفني بالنادي.