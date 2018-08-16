” آل سليمان ” : العقوبات بحق ناقلي الحجاج لا تفرق بين الرجل والمرأة

عادل الحربي (صدى):

صرح العقيد فهد آل سليمان، المشرف على أعمال اللجان الموسمية بمجمع الخدمات العامة بالشميسي، بأن العقوبات بحق ناقلي الحجاج ممن لا يحملون تصاريح نظامية ستطبق بحق قائدات المركبات في حال قيامهن بارتكاب المخالفة.

وقال ” آل سليمان ” أن النظام لا يفرق بين المرأة أو الرجل؛ وما يطبق بحق الرجل من مخالفات يطبق بحق المرأة.

أما في حالة ضبط أي قائدة مركبة قامت بارتكاب المخالف عقب اكتمال ملف القضية وأركانها، أوضح ” آل سليمان ” أنه يتم عرضها على اللجان القانونية ويطبق النظام بحقها سواء مواطنة أو مقيمة.

كما أبان أن اللجان تعقد جلساتها في حال اكتمال ملف الناقل بعد ضبطه من جهات القبض في الأمن العام؛ ليتم التحقيق معه في المخالفة ويحال للجنة للنظر في مخالفته وعدد من تم نقلهم، وتطبق العقوبة على كل مخالف وتتعدد بتعددهم.

وعن تطبيق العقوبة، أشار إلى أنه يتم تطبيق العقوبة ضد المخالف من الناقلين خلال أقل من 24 ساعة من ضبطه بعد اكتمال ملفه، ويتم النظر فيها وفق الإجراءات المتبعة، ومن حق المخالف عقب إصدار العقوبة أن يعترض عليها.