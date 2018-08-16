إغلاق 5 مساجد إثر وفاة طفل بصعق كهربائي بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرض طفل لحادث صعق داخل مصلى العيد في الحوية بالطائف؛ مما دفع الجهات المعنية إلى إغلاق 5 مساجد بالمحافظة، لإخضاعها لمشروع تطويري جديد؛ فيما دعت إدارة المساجد المواطنين والمقيمين للتوجه إلى مساجد أخرى.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، حادثة تعرض طفل قبل عيد الفطر بيومين لصعق كهربائي داخل مصلى العيد في الحوية؛ بينما صرّح مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالعزيز بخيت المدرع، أنه تم التوجيه بإعادة تأهيل وتطوير مصليات الأعياد الرئيسية في الخالدية، الردف، القيم، الحوية ووادي ليه.

وأشار ” المدرع ” إلى أن الإدارة كلّفت مكتب استشاري متخصص لعمل مواصفات ومقاييس المصليات وسوف تؤدى صلاة العيدين في جوامع المحافظة ريثما ينتهي مشروع المصليات، داعيًا الجميع إلى التوجه للجوامع القريبة لأداء صلاة العيد.