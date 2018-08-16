15 وظيفة شاغرة بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية

عبدالله الدوسري (صدى):

كشفت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية، عن توفر 15 وظيفة ،على بند التشغيل والصيانة بنظام التعاقد، بالخرج والسليل.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

فني ميكانيكي سيارات بنزين

فني ميكانيكي عربات ديزل

فني كهربائي سيارات بنزين

فني كهربائي عربات ديزل

فني تركيب شبكات هاتف

فني صيانة اعطال الكوابل

فني كهربائي ضغط عالي

فني كهربائي محطات

فني ميكانيكي أنظمة مكافحة الحريق.

فني كهربائي عام

فني ميكانيكي تكييف مركزي.

فني ميكانيكي تبريد وتكييف .

فني إلكترونيات أجهزة وتحكم.

ويمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى الفاكس رقم 0115474522 تحويلة (150) من ورقة واحدة موضحاً بها الوظيفة المراد التقديم عليها والاسم الرباعي ، وذلك خلال الفترة من الأحد 1439/12/22هـ حتى 1439/12/26هـ.