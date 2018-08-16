بالفيديو.. أحذية مجانية لضيوف الرحمن الذين تلفت أحذيتهم

نايف السالم(صدى):

خصص الشباب المشاركون في نشاط إرشاد التائهين التابع لمشروع ” تعظيم البلد الحرام ” بمكة المكرمة ،أحذية يتم توزيعها مجانا على ضيوف الرحمن ممن فقدوا أحذيتهم أو تعرضت للتلف.

يأتي ذلك استشعارًا من شباب الإرشاد بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه حجاج بيت الله الحرام، فمن خلال ذلك يمكن تجنيب الحجاج السير حفاة تحت أشعة الشمس الحارقة.