بالفيديو.. أحذية مجانية لضيوف الرحمن الذين تلفت أحذيتهم
خصص الشباب المشاركون في نشاط إرشاد التائهين التابع لمشروع ” تعظيم البلد الحرام ” بمكة المكرمة ،أحذية يتم توزيعها مجانا على ضيوف الرحمن ممن فقدوا أحذيتهم أو تعرضت للتلف.
يأتي ذلك استشعارًا من شباب الإرشاد بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه حجاج بيت الله الحرام، فمن خلال ذلك يمكن تجنيب الحجاج السير حفاة تحت أشعة الشمس الحارقة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1970 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد لله الذي دلهم على ذلك
شبابنا فيهم الخير وهم عظماء بصنيعهم للخير مع ضيوف الرحمن
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 35 دقيقة
كثر الله من أمثالهم