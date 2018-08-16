هلع بين النساء بعد اختراق الكاميرات لحمام شعبي

الرباط(صدى):

اشتبهت الشرطة المغربية في مالك حمام شعبي للنساء، بوضعه كاميرات داخل الحمام بغرض تصوير السيدات وهن عاريات.

وألقت الشرطة القبض على مالك الحمام، بعدما ورد بلاغ من امرأة كانت تعمل معه، إثر خلاف بينهما، حيث أكدت للمحققين أنّه قام بنشر صور بعض النساء العاريات.

وبتفتيش المكان ضبطت الشرطة معدات إلكترونية على أنّ يتم عرضها على الفرق المختصة للتدقيق بها، وسيمثل المشتبه به ،غدًا الخميس، أمام النيابة العامة بمدينة وجدة، للتحقيق معه.

ودب الهلع بين سكان مدينة ” بركان ” ، خصوصًا وسط النساء اللواتي سبق لهن وأن زرن الحمام المشبوه، خشية انتشار صورهن.