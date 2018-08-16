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خادم الحرمين يرحب بالحجاج عبر مقطع صوتي

خادم الحرمين يرحب بالحجاج عبر مقطع صوتي
حمود العنزي (صدى):

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالحجاج وضيوف الرحمن القادمين من أنحاء العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الملك سلمان خلال مقطع صوتي : ” إخواني حجاج بيت الحرام، أرحب بكم في هذه الرحاب الطاهرة المقدسة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين كافة، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب للحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكوراً ودعوة مستجابة ” .


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[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 10 دقائق

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