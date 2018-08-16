خادم الحرمين يرحب بالحجاج عبر مقطع صوتي
رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالحجاج وضيوف الرحمن القادمين من أنحاء العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.
وقال الملك سلمان خلال مقطع صوتي : ” إخواني حجاج بيت الحرام، أرحب بكم في هذه الرحاب الطاهرة المقدسة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين كافة، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب للحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكوراً ودعوة مستجابة ” .
"أسأل المولى جلت قدرته أن يكتب للحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً ودعوة مستجابة"#خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية pic.twitter.com/Pli7qzXscZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2018
الابهاوي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 10 دقائق
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