خادم الحرمين يرحب بالحجاج عبر مقطع صوتي

حمود العنزي (صدى):

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالحجاج وضيوف الرحمن القادمين من أنحاء العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الملك سلمان خلال مقطع صوتي : ” إخواني حجاج بيت الحرام، أرحب بكم في هذه الرحاب الطاهرة المقدسة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين كافة، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب للحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا مشكوراً ودعوة مستجابة ” .