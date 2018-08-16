قانوني يقترح حلا للقضاء على البطالة

علي القحطاني (صدى):

اقترح القانوني خالد البابطين ،اليوم الخميس، حلا من شأنه المساهمة في تقليل نسبة البطالة بالمملكة.

وأوضح البابطين أن الحل هو أن تكون ” المنافسة ” أساس النجاح أو الفشل في أي عمل.

وقال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” إذا جعلنا المنافسة هي جوهر النجاح أو الفشل في القطاع الخاص سنضمن توظيف ما لا يقل عن ٥٠٪ من البطالة فوراً ” .