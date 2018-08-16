قانوني يقترح حلا للقضاء على البطالة
اقترح القانوني خالد البابطين ،اليوم الخميس، حلا من شأنه المساهمة في تقليل نسبة البطالة بالمملكة.
وأوضح البابطين أن الحل هو أن تكون ” المنافسة ” أساس النجاح أو الفشل في أي عمل.
وقال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” إذا جعلنا المنافسة هي جوهر النجاح أو الفشل في القطاع الخاص سنضمن توظيف ما لا يقل عن ٥٠٪ من البطالة فوراً ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18887 ] نشر منذ 36 دقيقة
ما شاء الله على اقتراحك
لا يمكن تعمل مقارنه بين الجيد والردئ الا بعد توظيفهم فبتالي لا يمكن تقلل من نسبة البطاله الا بالتوطيف
عبدالله[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذي ما تخلق وظائف ولكن انت راح تخرج ناس وتوظف ناس مكانهم.