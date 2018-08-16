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قانوني يقترح حلا للقضاء على البطالة

قانوني يقترح حلا للقضاء على البطالة
علي القحطاني (صدى):

اقترح القانوني خالد البابطين ،اليوم الخميس، حلا من شأنه المساهمة في تقليل نسبة البطالة بالمملكة.

وأوضح البابطين أن الحل هو أن تكون ” المنافسة ” أساس النجاح أو الفشل في أي عمل.

وقال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” إذا جعلنا المنافسة هي جوهر النجاح أو الفشل في القطاع الخاص سنضمن توظيف ما لا يقل عن ٥٠٪ من البطالة فوراً ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18887 ] نشر منذ 36 دقيقة

ما شاء الله على اقتراحك
لا يمكن تعمل مقارنه بين الجيد والردئ الا بعد توظيفهم فبتالي لا يمكن تقلل من نسبة البطاله الا بالتوطيف

[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 34 دقيقة

هذي ما تخلق وظائف ولكن انت راح تخرج ناس وتوظف ناس مكانهم.

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