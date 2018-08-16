” الحاجة سعدية ” تصل المملكة لأداء مناسك الحج
وصلت الحاجة المصرية سعدية عبدالسلام ، إلى المملكة أمس الأربعاء ،لأداء فريضة الحج، تعويضًا عن فترة الاحتجاز الماضية.
وكانت الحاجة سعدية قد ضبط بحوزتها مواد مخدرة، تم دسها لها من أحد الأشخاص، لتوصيلها لزميل له في المملكة، لكن تم ضبط الجاني الحقيقي، وإخلاء سبيلها وإعادتها إلى مصر مرة أخرى.
وغادرت الحاجة السبعينية مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء، وكان في وداعها أبناء قريتها التابعة لمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، وأسرتها وذووها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18201 ] نشر منذ 1 ساعة
اهلابيك يا حقه
خوذي بالك محدش يحط حاقه تانيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18886 ] نشر منذ 1 ساعة
حياها الله في بلدها الثاني
alfahd42[ عدد التعليقات: 18201 ] نشر منذ 1 ساعة
لمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، والنعم فيهم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 1 ساعة
حياك الله يا حاجة سعدية
وتقبل الله حجك وإنشاء الله حج مبرور