” الحاجة سعدية ” تصل المملكة لأداء مناسك الحج

عادل الحربي (صدى):

وصلت الحاجة المصرية سعدية عبدالسلام ، إلى المملكة أمس الأربعاء ،لأداء فريضة الحج، تعويضًا عن فترة الاحتجاز الماضية.

وكانت الحاجة سعدية قد ضبط بحوزتها مواد مخدرة، تم دسها لها من أحد الأشخاص، لتوصيلها لزميل له في المملكة، لكن تم ضبط الجاني الحقيقي، وإخلاء سبيلها وإعادتها إلى مصر مرة أخرى.

وغادرت الحاجة السبعينية مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء، وكان في وداعها أبناء قريتها التابعة لمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، وأسرتها وذووها.