مواطن يولد زوجته بنفسه في الطريق بعد أن حاصرتهما السيول

تركي السالم(صدى):

أقدم مواطن على إنقاذ حياة زوجته التي كانت على وشك الولادة، بينما كانا في الطريق إلى المستشفى، في جازان.

وتفصيلا، كانت السيول في طريق صبيا – العدايا، قد تسببت في إيقاف سيارة الزوج عن الحركة تماما، وهو في طريقه إلى مستشفى الولادة، ما اضطره إلى توليد زوجته بنفسه، مستعينًا ببعض المعلومات التي يحتفظ بها في مثل هذه المواقف.

ونجح الزوج في توليد زوجته وإنقاذها هي والجنين، بعدما تسببت السيول في منعه من الوصول إلى المستشفى بسبب الوحل الذي أوقف السيارة تماما.