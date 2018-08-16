مواطن يولد زوجته بنفسه في الطريق بعد أن حاصرتهما السيول
أقدم مواطن على إنقاذ حياة زوجته التي كانت على وشك الولادة، بينما كانا في الطريق إلى المستشفى، في جازان.
وتفصيلا، كانت السيول في طريق صبيا – العدايا، قد تسببت في إيقاف سيارة الزوج عن الحركة تماما، وهو في طريقه إلى مستشفى الولادة، ما اضطره إلى توليد زوجته بنفسه، مستعينًا ببعض المعلومات التي يحتفظ بها في مثل هذه المواقف.
ونجح الزوج في توليد زوجته وإنقاذها هي والجنين، بعدما تسببت السيول في منعه من الوصول إلى المستشفى بسبب الوحل الذي أوقف السيارة تماما.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18887 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب الحمد لله على سلامتها وسلامة الجنين
alfahd42[ عدد التعليقات: 18201 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفقه الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 18201 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشان تعرفن يا حريم ان الرجل السعودي قادر على عمل حتى الطبيب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1969 ] نشر منذ 60 دقيقة
الفهد
كلامك سليم بس نجد الجحود منهن ونحن قادرون على التكيف مع جميع الظروف والتضاريس وفي لحظة
نسيت اقول للزوج والزوجة يتربى في عزكم ويصلح ربي لنا ولكم الذرية