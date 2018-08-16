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النمر: استغرب ممن تتحمل هم الدَّيْن ليصبح قوامُها كالساعة الرملية

النمر: استغرب ممن تتحمل هم الدَّيْن ليصبح قوامُها كالساعة الرملية
عادل الحربي (صدى):

استنكر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الخميس، هوس النساء بعمليات التجميل، والمخاطرة بالمال، والصحة ، في سبيل أن يصبح قوامها مثل ” الساعة الرملية ” .

وقال النمر في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” استغرب ممن تتحمل هَمّ الدَّيْن وذُلّه في الليل والنهار، لتقوم بعمليات تجميلية غير ضروريه ليصبح قوامُها كالساعة الرملية ،وتتحمل فوق ذلك نسبة فشل الجراحه الترميمية وتشوهاتها ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18890 ] نشر منذ 47 دقيقة

طيب يكون خير

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