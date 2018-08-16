كيفية تغلب حجاج قطر على حجب سلطات الحمدين موقع التسجيل

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة ، كيفية تغلب الحجاج القطريين على حجب سلطات بلادهم لموقع التسجيل، موضحًا أن مجاميع قطرية وصل بعضها أول أمس إلى المملكة، وذلك عن طريق الكويت، لأداء المناسك.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: ” الأمر واضح في ذلك، فقد صدر أمر سامٍ بأن جميع الحجاج من الأشقاء في قطر والراغبين في التوجه لأداء مناسك الحج لهذا العام، بإمكانهم التوجه إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومن ثم يصبحون مثل حجاج الداخل كجانب طبيعي ” .