الاتحاد يدعو أبرز نجومه القدامى لحضور مباراة السوبر
وجه نادي الاتحاد دعوة إلى بعض النجوم القدامى، لحضور مباراة الفريق أمام نظيره الهلال، السبت المقبل، في لندن.
وتم اختيار كل من : عبدالله بكر، وأحمد جميل، مروان بصاص،محمد سويد، الحسن اليامي، محمد نور، حمزة إدريس، أحمد بهجا، سيرجوريكاردو، أندرسون تشيكو، محمد كالون، أبناء محمد الخليوي رحمه الله.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18189 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو موفقين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق إن شاء الله ،،
لفتة طيبة،ولحظة وفاء وعرفان من النادي لأبناء المغفور له بإذن الله الكابتن محمد الخليوي،،
ألف شكر
وألف تقدير ل Com
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 52 دقيقة
مستوي الهلال مع المدرب البرتغالي الجديد لايسر ويثير التسال مبارتهم مع الشباب العماني في البطولة العربية وفوزهم بشق الانفس علي الفريق العماني 1 صفر ومستوي لايرتقي التحسن في مستوهم بعد المعسكر الخارجي عكس نادي النصر الذي فاز علي الجزيرة الامارتي 2-1 وقدم اداء رائع جدا ربما الكفة تميل لصالح الاتحاد بسبب المدرب دياز قد درب الهلال من قبل ويعرف سر البيت الهلالي جيدا ويعرف نقاط القوة والضعف عندهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 18189 ] نشر منذ 47 دقيقة
بالتوفيق للاثنين بس ودي الاتحاد عشان فيه لون اصفر
alfahd42[ عدد التعليقات: 18189 ] نشر منذ 5 دقائق
نادو حسين عبدالغني ترى مايقصر يحضر