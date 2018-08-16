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الاتحاد يدعو أبرز نجومه القدامى لحضور مباراة السوبر

الاتحاد يدعو أبرز نجومه القدامى لحضور مباراة السوبر
ماجد محمد(صدى):

وجه نادي الاتحاد دعوة إلى بعض النجوم القدامى، لحضور مباراة الفريق أمام نظيره الهلال، السبت المقبل، في لندن.

وتم اختيار كل من : عبدالله بكر، وأحمد جميل، مروان بصاص،محمد سويد، الحسن اليامي، محمد نور، حمزة إدريس، أحمد بهجا، سيرجوريكاردو، أندرسون تشيكو، محمد كالون، أبناء محمد الخليوي رحمه الله.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18189 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلو موفقين

[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق إن شاء الله ،،

لفتة طيبة،ولحظة وفاء وعرفان من النادي لأبناء المغفور له بإذن الله الكابتن محمد الخليوي،،

ألف شكر
وألف تقدير ل Com

[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 52 دقيقة

مستوي الهلال مع المدرب البرتغالي الجديد لايسر ويثير التسال مبارتهم مع الشباب العماني في البطولة العربية وفوزهم بشق الانفس علي الفريق العماني 1 صفر ومستوي لايرتقي التحسن في مستوهم بعد المعسكر الخارجي عكس نادي النصر الذي فاز علي الجزيرة الامارتي 2-1 وقدم اداء رائع جدا ربما الكفة تميل لصالح الاتحاد بسبب المدرب دياز قد درب الهلال من قبل ويعرف سر البيت الهلالي جيدا ويعرف نقاط القوة والضعف عندهم

[ عدد التعليقات: 18189 ] نشر منذ 47 دقيقة

بالتوفيق للاثنين بس ودي الاتحاد عشان فيه لون اصفر

[ عدد التعليقات: 18189 ] نشر منذ 5 دقائق

نادو حسين عبدالغني ترى مايقصر يحضر

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