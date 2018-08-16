الاتحاد يدعو أبرز نجومه القدامى لحضور مباراة السوبر

ماجد محمد(صدى):

وجه نادي الاتحاد دعوة إلى بعض النجوم القدامى، لحضور مباراة الفريق أمام نظيره الهلال، السبت المقبل، في لندن.

وتم اختيار كل من : عبدالله بكر، وأحمد جميل، مروان بصاص،محمد سويد، الحسن اليامي، محمد نور، حمزة إدريس، أحمد بهجا، سيرجوريكاردو، أندرسون تشيكو، محمد كالون، أبناء محمد الخليوي رحمه الله.