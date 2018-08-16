5000 ريال بدل أضحية لأسر الشهداء والمصابين من ولي العهد

علي القحطاني (صدى):

بدأت لجان العناية بأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناطق، في صرف مبالغ مالية هدية من ولي العهد، بدل أضحية وحقيبة مدرسية لأسر الشهداء والمصابين.

ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – .

ومن جانبه عبرت أسر الشهداء عن عظيم شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يوليانه لأسر الشهداء من رعاية واهتمام.