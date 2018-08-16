وزارة الداخلية توضح تفاصيل مطاردة مواطن تبنى فكر داعش الإرهابي

عادل الحربي (صدى):

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الامنية ، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي لفكر داعش الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل ارهابي.

وعند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء الموافق 1439/12/4هـ ، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار حيث تم تعقب أثره.

وتمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما إقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن.

وقد عثر بحوزته على سلاح رشاش وعدد 359 طلقه نارية حية.وحامل به خمسة مخازن، ومسدس وعدد 2 مخزن ،وعدد 30 طلقة نارية.