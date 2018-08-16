حقيقة صورة ولي العهد داخل أحد المطاعم

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،صورة زعموا أنها تعود لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بأحد المطاعم.

ومن جانبه كشف أحد المغردون عبر ” تويتر ” حقيقة الصورة المتداولة ، مؤكدًا عدم صحة هذه الشائعة مبينًا أن الصورة صورته.

وقال المغرد إن الصورة المتداوَلة صورته، والتقطها أحد الزبائن عندما كان داخل مطعم قريب من منزله.

وأضاف : ” سبق أن أوضحت في سناب أحد المشاهير أن الصورة لي، وليست لسمو ولي العهد -حفظه الله- التُقطت صورتي دون علمي من أحد الزبائن، ونشرها، وهي في أحد المطاعم القريبة من منزلي، وليست في نيوم “