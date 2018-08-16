  • الخميس 16

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حمدان الشهري: يجب أن يكون هناك حربًا كاملة الأركان ضد إرهاب إيران

بالفيديو.. حمدان الشهري: يجب أن يكون هناك حربًا كاملة الأركان ضد إرهاب إيران

بالفيديو.. حمدان الشهري: يجب أن يكون هناك حربًا كاملة الأركان ضد إرهاب إيران
حمود العنزي (صدى):

أكد المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري، على أهمية شن حربا كاملة الأركان على الإرهاب الذي تمارسه إيران.

ولفت ” الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، المذاع عبر فضائية 24 السعودية، إلى أن إيران هي الراعية الأولى للإرهاب.

وشدد على أن المملكة تعلم خطورة ما تقوم به إيران وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب، لذلك لا يمكن أن لا يكون هناك حربًا غير كاملة، لأن في هذه الحالة سيعود الإرهاب أشد خطرًا .


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يكفينا شرهم مامنهم خير ذا الايرانيين

[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 29 دقيقة

الايرانيين يعثون في الارض فسادا وارهاب رغم هوانهم وضعفهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *