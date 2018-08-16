بالفيديو.. حمدان الشهري: يجب أن يكون هناك حربًا كاملة الأركان ضد إرهاب إيران
أكد المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري، على أهمية شن حربا كاملة الأركان على الإرهاب الذي تمارسه إيران.
ولفت ” الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، المذاع عبر فضائية 24 السعودية، إلى أن إيران هي الراعية الأولى للإرهاب.
وشدد على أن المملكة تعلم خطورة ما تقوم به إيران وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب، لذلك لا يمكن أن لا يكون هناك حربًا غير كاملة، لأن في هذه الحالة سيعود الإرهاب أشد خطرًا .
د. حمدان الشهري:
يجب أن يكون هناك حربآ كاملة الأركان على الإرهاب الذى تمارسه إيران لأنها الراعية الأولى له.#سوريا #حزب_الله #ايران #الارهاب #الكويت #السعودية #العراق #الجزائر #بيروت #المراقب_24 pic.twitter.com/D1j6DuL15A
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) August 15, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يكفينا شرهم مامنهم خير ذا الايرانيين
alfahd42[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 29 دقيقة
الايرانيين يعثون في الارض فسادا وارهاب رغم هوانهم وضعفهم