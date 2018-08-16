بالفيديو.. حمدان الشهري: يجب أن يكون هناك حربًا كاملة الأركان ضد إرهاب إيران

حمود العنزي (صدى):

أكد المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري، على أهمية شن حربا كاملة الأركان على الإرهاب الذي تمارسه إيران.

ولفت ” الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، المذاع عبر فضائية 24 السعودية، إلى أن إيران هي الراعية الأولى للإرهاب.

وشدد على أن المملكة تعلم خطورة ما تقوم به إيران وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب، لذلك لا يمكن أن لا يكون هناك حربًا غير كاملة، لأن في هذه الحالة سيعود الإرهاب أشد خطرًا .