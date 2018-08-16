بالفيديو.. الخثلان: يجوز الدعاء للمنتحر بالرحمة والمغفرة

عادل الحربي (صدى):

أفتي الدكتور ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، بجواز الترحم على الشخص المنتحر ” قاتل نفسه ” .

وقال ” الخثلان ” ، في مقابلة تلفزيونية له على قناة الرسالة الفضائية، إن قتل النفس من كبائر الذنوب، وفي معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الأخرة تحت مشيئة الله لكنه لا يخلد فالنار.

وأضاف ” الخثلان ” ، أنه كسائر المسلمين في معتقد أهل السنة والجماعة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة.