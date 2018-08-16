بالفيديو..” الخثلان ” يوضح حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء
أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء.
وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك، لا تتوسع في ذلك فالشعر والرقبة وأطراف الساقين والزراعين فلا بأس أمام النساء.
بالفيديو..” الخثلان ” يوضح حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء
أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء.
وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك، لا تتوسع في ذلك فالشعر والرقبة وأطراف الساقين والزراعين فلا بأس أمام النساء
#يستفتونك مع الشيخ #سعد_الخثلان@aziz_hamad2 @saad_alkhathlan
حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء؟ https://t.co/DSwNwjccrA pic.twitter.com/FdsWWQIUhy
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ١٥ أغسطس ٢٠١٨
alfahd42[ عدد التعليقات: 18117 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياشيخ بعض الاقلام تراهم يتصيدون عليك اي زله