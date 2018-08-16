علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء.

وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك، لا تتوسع في ذلك فالشعر والرقبة وأطراف الساقين والزراعين فلا بأس أمام النساء.

بالفيديو..” الخثلان ” يوضح حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم لبس الرجال الملابس القصيرة عند النساء.

وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج يستفتونك، لا تتوسع في ذلك فالشعر والرقبة وأطراف الساقين والزراعين فلا بأس أمام النساء