أتلتيكو مدريد بطلًا للسوبر الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على ريال مدريد، الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة المقامة على ملعب ” لي كوك أرينا ” .

و افتتح دييجو كوستا لاعب أتلتيكو، الأهداف بعد 50 ثانية فقط من البداية، معلنًا عن أسرع هدف في تاريخ بطولة السوبر الأوروبي.

ونجح كريم بنزيما في معادلة النتيجة في الدقيقة 27 من الشوط الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.

وأحرز سيرجيو راموس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، حيث احتفل بشكل ساخر من لاعب الريال السابق كريستيانو رونالدو، بعدما جسد أحد إحتفالات الأخير بأسلوب ساخر.

ولكن أحرز دييجو كوستا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ97 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الثاني للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، والاتجاه إلى الأشواط الإضافية لحسم الفائز باللقب.

وفي الدقيقة الـ98 من زمن المباراة، أحرز ساول نيغويز لاعب أتليتكو مدريد الهدف الثالث لفريقه، فيما سجَّل كوكي الهدف الرابع في الدقيقة الـ104 ليعزز فوز فريقه.