عادل الحربي (صدى):

قدم ” عبدالله السعدون ” عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، إقتراح على الإدارة العامة للمرور تفعيل إجراءات إدارية لتسهيل الإعتراض على المخالفات في حالة الاشتباه بوجود خطأ.

جاء ذلك تعليقًا على شكوى مغرد وردت عبر حساب المرور على ” تويتر ” ، قال فيهت ” إنه تم تسجيل مخالفة بحقه في مكة المكرمة، مؤكدًا أنه وقت تسجيل المخالفة كان في الرياض، وكان نائمًا والسيارة في الموقف الخاص بها.

وقال السعدون في تغريدة عن الشكوى ” أقدر للمرور جهوده، لكن لا بد من إجراءات إدارية تسهل إجراءات الاعتراض عند الاشتباه بوجود خطأ، وكل عمل إنساني معرض لنسبة معينة من الخطأ حتى أدق العمليات كالطب والطيران “.

” عبدالله السعدون ” : إقتراح بتسهيل الإعتراض على المخالفات المرورية الخاطئة

قدم ” عبدالله السعدون ” عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، إقتراح على الإدارة العامة للمرور تفعيل إجراءات إدارية لتسهيل الإعتراض على المخالفات في حالة الاشتباه بوجود خطأ.

جاء ذلك تعليقًا على شكوى مغرد وردت عبر حساب المرور على ” تويتر ” ، قال فيهت ” إنه تم تسجيل مخالفة بحقه في مكة المكرمة، مؤكدًا أنه وقت تسجيل المخالفة كان في الرياض، وكان نائمًا والسيارة في الموقف الخاص بها.

وقال السعدون في تغريدة عن الشكوى ” أقدر للمرور جهوده، لكن لا بد من إجراءات إدارية تسهل إجراءات الاعتراض عند الاشتباه بوجود خطأ، وكل عمل إنساني معرض لنسبة معينة من الخطأ حتى أدق العمليات كالطب والطيران “.