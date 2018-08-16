في الخرج: طلقة أفراح طائشة تغتال براءة طفلة ذات الأربعة أعوام

خالد يحي(صدى):

طفلة تبلغ من العمر اربعة اعوام اصيبت بطلق ناري طائش من نتاج ظاهرة الاطلاق العشوائي في الافراح والمتفشية بكثرة في محافظة الخرج.

في تفاصيل الحادثة التي اغتالت براءة الطفلة ( نورة) وهي تلعب مع بقية اخوتها في فناء منزلهم بالخرج حين سقطت وهي تنزف بلا مقدمات ، ليسارع والدها بنقلها لاحد مستشفيات المحافظة ، و يفاجي بضرورة اجراء عملية عاجلة لاستخراج طلقة نارية من يدها اليسرى.

وبحسب حالتها الطبيه قد تصاب باعاقة في يدها نتيجة لامبالاة من بعض الطائشين. في حين ذكر والد الطفلة انه لا يزال يعيش هول الصدمة مطالبا بوضع قوانين صارمة للحد من حالات اطلاق النار في المناسبات ومحاسبة المتسببين ، بقي الاشارة ان هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر خوف مستمر لاهالي المحافظة وبقية المدن التي تعاني منها.