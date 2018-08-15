إلغاء مباراة السوبر بين الهلال والأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بإلغاء مباراة السوبر بين بطل الدوري السعودي نادي الهلال وبطل الدوري المصري النادي الأهلي.

جاء ذلك القرار بناءً على ما رفعه نادي الهلال بشأن عدم إمكانية مشاركته نظراً لعدم التزام النادي الأهلي المصري بالموعد المتفق عليه بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.

وأكد الاتحاد السعودي بأن مباراة السوبر بين نادي الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ونادي الزمالك بطل كأس مصر ستقام في موعدها المقرر سابقاً.