الشنقيطي: القدية أكبر من ديزني لاند بـ 250%

ماجد محمد(صدى):

قال ” المأمون الشنقيطي ” مدير تطوير الرياضات في مشروع القدية، اليوم الأربعاء، إن المشروع سيستضيف 17 مليون زائر كل عام عند انتهاء المرحلة الثالثة منه والتي ستنتهي في عام 2035، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستُفتتح بعد أربعة أعوام في عام 2022.

وأضاف ” الشنقيطي ” ، في مقابلة تلفزيونية له، أن المشروع يواجه تحديات كبيرة أبرزها أنه هو المشروع الأول من نوعه في المملكة، لكنه كونه مملوكًا بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وأحد مشاريع رؤية المملكة 2030، يرفع الثقة في إمكانية إنجازه وتطويره بشكل مثالي يحقق التوقعات.

وبيّن ” الشنقيطي ” ، أن المشروع أكبر بـ250٪ من منتزه ديزني لاند في ولاية فلوريدا الأمريكية الذي يُعد حاليًا هو الأكبر في العالم، مشيرًا إلى أن المشروع جذب العلامة التجارية العالمية ” سيكس فلاجز ” التي تُعد الأشهر في مجال تطوير المدن الترفيهية والملاهي.

وأوضح ” الشنقيطي ” ، أنه يعمل على تطوير الرياضات وتوفير بيئة تمكّن الرجال والنساء والأطفال من ممارسة رياضات مختلفة، موضحًا أن الألعاب الرياضية ستكون مهيأة للمبتدئين والمحترفين، وبإمكان جميع الزوار ممارسة نشاطات تناسبهم.