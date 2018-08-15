الدوسري: تميم يدفع ضريبة الارتماء في حضن أنقرة وواشنطن لن تتسامح

طلال الضوي(صدى):

أكد الكاتب سلمان الدوسري، أن تميم بن حمد أمير قطر سافر إلى تركيا؛ لأنه لا يستطيع أن يقول ” لا ” تركيا، مضيفًا أنها ضريبة الارتماء في حضن أنقرة.

وقال ” الدوسري ” في سلسلة تغريدات لها بموقع ” تويتر ” : ” قطع تميم بن حمد إجازته وهرع فوراً لتركيا، ليس لأن هناك من وجهه بذلك فقط، وانما لأن هذه ضريبة الارتماء في حضن أنقرة، ومن أهم الالتزمات أن يدفع النظام القطري تلك الضريبة دون حتى نقاش في التفاصيل ” .

وأضاف : ” واجه أردوغان الولايات المتحدة لمصلحة إيران فكانت الضربة القاصمة للاقتصاد التركي.. ووقوف تميم مع تركيا ضد العقوبات الأمريكية عليها أيضاً لن يمر مرور الكرام.. واشنطن صدرها لن يتسامح مع سياسة التناقضات القطرية المكشوفة ” .

واستكمل : ” السلطات القطرية في وضع حرج للغاية، فالسيادة التي يتذرعون بها لا تسمح لهم بقول ربع كلمة (لا) لتركيا، وفي نفس الوقت سيكون لاصطفافهم مع أنقرة عواقب لدى البيت الأبيض.. وقعوا في الفخ الذي نصبوه لأنفسهم ” .

واختتم : ” بمجرد استعانة السلطة القطرية بالجنود الأتراك فقد ودعت سيادتها إلى الأبد، وما يمكن أن تتفهمه وتغض الطرف عنه واشنطن مع تواجد أكبر قاعدة لها في المنطقة في العديد، لن تتفهمه تركيا ولن تقبل بأن ترفض قطر طلباتها السياسية والاقتصادية ” .