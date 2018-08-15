إدارة الهلال تعتذر عن مباراة السوبر السعودي المصري

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال، الاعتذار رسميًا عن مباراة السوبر السعودي المصري لأبطال الدوري، والتي تجع بطل الدوري السعودي بنظيره المصري.

ويأتي الاعتذار؛ لعدم تأكيد يوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل موعدًا للمباراة، والذي اتفق عليه اتحاد البلدين الشقيقين، وبعث نادي الهلال موافقته الرسمية منذ إبلاغ بالموعد.

وأكدت الإدارة في بيان لها، على اعتزازها الكبير بالبطولات الأخوية، التي تجمع الفرق السعودية بشقيقتها المصرية، وترفض في الوقت نفسه أي تأخير بتحديد موعد إقامتها مما يربك تحضيرات الفريق.