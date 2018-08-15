بالصور.. لاعبي الأهلي يؤدون تدريباتهم المسائية

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والاستحواذ تحت ضغط.

وركز المدرب الأرجنتيني ” بابلو غويدي ” خلال الحصة التدريبية على بناء اللعب والكرات العرضية من الجانبين وكيفية التعامل المثالي معها من المهاجمين والمدافعين.

وعمد ” غويدي ” ، إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أقام مناورة فنية على كامل الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور للاعبين مساء اليوم أثناء أدائهم للتدريبات.