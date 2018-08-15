جامعة الملك عبدالله تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمه المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الجامعة أن العمل سيكون في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، تحت مسمى أخصائي التنمية الاقتصادية، ومدير نقل التقنية، واختصاصي تقني، ومدير الطوارئ الرئيسي، ومحلل مالي، ورئيس المستودع الرقمي، وذلك.

وأضافت الجامعة أن الوظائف المتوفرة أخصائي التنمية الاقتصادية (Economic Development Specialist)، مدير نقل التقنية (Director، Technology Transfer)، اختصاصي تقني (Sr. Technical Specialist- Moflo XDP or BD Influx)، ومدير الطوارئ الرئيسي (Major Emergency Manager)، و محلل مالي (Financial Analyst)،رئيس المستودع الرقمي (Digital Repository Lead)، مشيرة إلى أن طريقة التقديم تكون من خلال الرابط التالي