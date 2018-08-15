كيف يمكن تجديد الإقامة لزوجة المواطن.. ” الجوازات ” ترد

عادل الحربي (صدى):

تسائل أحد المواطنين، عن طريقة تجديد الإقامة لزوجة المواطن مع العلم أن سدَّد ألف ريال رسوم التجديد لمدة سنتين.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع تويتر ” : ” تم تسديد الف ريال رسوم تجديد اقامة زوجة مواطن لمدة سنتين وعند الدخول لابشر لا يوجد في مدة التجديد اكثر من سنة .. ما المشكلة؟ ” .

وردَّ حساب ” أبشر ” قائلًا : ” أخي الكريم، من خلال ابشر يتم تجديد الاقامة للعمالة المنزلية وعمالة المؤسسات والشركات الفردية فقط كما انه من خلال ابشر يتم التجديد لمدة سنه فقط ” .

من جانبه، قال المواطن : ” كيف يمكنني التجديد لزوجة المواطن؟ ” ، لترد عليه الجوازات في تغريدة بالقول : ” اهلاًبك، إدارات الجوازات تقدم خدماتها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة، والغير قابله للتأخير، والتي لا يمكن اتمامها عبر منصة ابشر. نتشرف بخدمتكم ” .