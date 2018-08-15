الدفاع المدني يكشف حقيقة انهيار فندق بمكة

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، حقيقة ماتداولته بعض المواقع من وقوع حادث انهيار مبنى بمكة المكرمة.

وقال الدفاع المدني في بيان إن ما حدث كان عبارة عن تنفيذ فرضية حريق وانهيار لأحد المباني الخاصة بإسكان الحجاج بحي الروضة بالعاصمة المقدسة يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 1439 ، وذلك ضمن برنامج مجدول للتمارين والفرضيات للمزيد من جاهزية واستعداد الدفاع المدني والجهات المعنية في الخطة العامة للطوارىء وضمان جودة اداء المهام والمسؤوليات وفقاً لنظام الدفاع المدني ولائحته التنفيذية.