أتلتيكو مدريد يتفوق على الريال للمرة الأولي في القيمة السوقية

نواف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، عن كسر نادي ” أتلتيكو مدريد ” للقاعدة الخاصة بالقيمة السوقية لتشكيل الفريق وتفوق على النادي الملكي ” ريال مدريد ” للمرة الأولي.

حيث اعتاد النادي الملكي خلال المواسم الماضية التفوق على غريمه أتلتيكو مدريد من ناحية قيمة اللاعبين، إلا أن هذه القاعدة تبدلت لصالح أتلتيكو قياسا بتشكيلة الفريقين للموسم الجاري.

وقالت ” الصحف الإسبانية ” ، إن أتلتيكو تجاوز ريال مدريد من حيث القيمة السوقية لتشكيلة الفريقين، وذلك في أعقاب رحيل أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي.

وأشارت ” الصحف ” ، إلى أن الفريقين عندما لعبا نهائي دوري الأبطال عام 2014، كانت لدى أتلتيكو تشكيلة تبلغ قيمتها السوقية 288.9 مليون يورو، في حين كانت تشكيلة ريال مدريد تصل إلى 519.8 مليون يورو.

وبيّنت ” الصحف ” ، أن نهائي دوري الأبطال عام 2016 كانت الاختلافات في القيمة السوقية بين الفريقين شاسعة، حيث كانت قيمة فريق أتلتيكو تبلغ 352.2 مليون يورو، بينما النادي الملكي وصل إلى 761.6 مليون يورو.

ومن جانبه ضاعف أتلتيكو مدريد سعر تشكيلته خلال موسمين، ليصل إلى 858 مليون يورو، في حين ساهم بيع رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، في انخفاض قيمة تشكيلة ريال مدريد إلى 775.7 مليون يورو.