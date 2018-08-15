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بالإنفوجراف.. الأمن العام يكشف المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر ذو القعدة

بالإنفوجراف.. الأمن العام يكشف المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر ذو القعدة
عادل الحربي (صدى):

كشف الأمن العام اليوم الأربعاء، عن القضايا والمخالفات ووالحالات التي باشرتها دوريات الأمن خلال شهر ذو القعدة.

ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إنفوجراف توضح فيه المخالفات خلال شهر ذو القعدة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين

34674 مخالفات هذا دخل ممتاز لخزينة الدولة .. الله يزيد ويبارك .

[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 18105 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش معنى ذخيره حيه

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