بالإنفوجراف.. الأمن العام يكشف المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر ذو القعدة
كشف الأمن العام اليوم الأربعاء، عن القضايا والمخالفات ووالحالات التي باشرتها دوريات الأمن خلال شهر ذو القعدة.
ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إنفوجراف توضح فيه المخالفات خلال شهر ذو القعدة.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
34674 مخالفات هذا دخل ممتاز لخزينة الدولة .. الله يزيد ويبارك .
فهد[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
alfahd42[ عدد التعليقات: 18105 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش معنى ذخيره حيه