بالإنفوجراف.. الأمن العام يكشف المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر ذو القعدة

عادل الحربي (صدى):

كشف الأمن العام اليوم الأربعاء، عن القضايا والمخالفات ووالحالات التي باشرتها دوريات الأمن خلال شهر ذو القعدة.

ونشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إنفوجراف توضح فيه المخالفات خلال شهر ذو القعدة.