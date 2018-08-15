وفد إعلامي دولي يطلع على الخدمات الإسعافية التي يقدمها الهلال الأحمر للحجاج في العاصمة المقدسة

سعيد العجل (صدى):

زار وفد إعلامي أجنبي يضم عدد من ممثلي القنوات والمحطات الإقليمية والدولية مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، أمس الثلاثاء، للاطلاع على كافة الخدمات الإسعافية والطبية التي توفرها الهيئة لضيوف الدولة من حجاج بيت الله الحرام.

واصطحب عدد من قيادات الهيئة الوفد الإعلامي في جولة تعرف خلالها على أسطول المركبات التي توفره الهيئة لتقديم الخدمات اللازمة للحجاج من سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وعربات التدخل السريع وسيارت الجولف والدراجات، وكافة وسائل الدعم اللوجيستي.

واطلع الوفد على غرفة العلميات المركزية بالعاصمة المقدسة وما تضمه من تجهيزات وتقنيات تساهم في رفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية، وكذلك الوحدة الطبية ووحدة المترجمين التي تقدم الخدمات الإسعافية بسبعة لغات مختلفة.

وأبدى الوفد الإعلامي إعجابه بكافة التجهيزات التي توفها الهيئة لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.