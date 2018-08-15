الفنان ” عبدالله العامر ” نائبا اول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمنتجين العرب

رشاد اسكندراني (صدى):

اصدر رئيس اتحاد المنتجين العرب الدكتور ابراهيم ابو ذكرى قرارا بتعيين الفنان عبدالله العامر نائبا اول لرئيس مجلس ادارة الاتحاد العام .

حيث ورد هذا القرار في بيان اعده الاتحاد هذا اليوم الاربعاء 15 / 08 / 2018م برئاسة رئيس مجلس الادارة والمخول باختيار نواب المناطق الجغرافية .

واوضح المجلس انه تم اختيار الفنان عبدالله العامر نظرا لنشاطه الملحوظ في خدمة الاعلام بشتى مجالاته وخصوصا وانه يشغل منصب الامين عام المهرجان العربي للاعلام السياحي الذي دعم وابرز السياحة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال ما قام به من اعمال انتاجية سياحية ابرزت اغلب الاماكن السياحية والتي كان اخرها فوزه بجائزة الاوسكار العربي بفيلم السياحة في مدينة الرياض في مهرجان خريف صلاله .

الفنان ” العامر” منتج ومؤلف وممثل سعودي شارك في عدة مسلسلات والذي كان ابرزها ” هوامير الصحراء ” الذي استمر الى اربعة اجزاء .

بالاضافة الى مسلسل عمشة في ديرة النسوان، وعمشة بنت عماش، وعاد قلبي إلى هناك، وأبو شلاخ البرمائي، وخلف خلاف، وابتسامات رمضانية، وبيني وبينك، والمسلسل الكوميدي سي بي إم.

واخر اعماله داخل المملكة في مهرجان سوق عكاظ العام الحالي وقام باخراج ليالي الاوبرا المصرية والتخت الشرقي .