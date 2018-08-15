” كلنا آمن ” يحذر من التحرش بالأطفال عبر الإنترنت. . ويوضح العقوبة

علي القحطاني (صدى):

حذر تطبيق كلنا آمن من التحرش بالأطفال عبر الانترنت، مبينا أن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضحت تغريدة للحساب الرسمي لـ”كلنا أمن ” عبر تويتر أن: “‏يعتبر التحرش بالأطفال عبر الأنترنت جريمة، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق ‎كلنا أمن.

ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلا: ترك الأطفال وحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي دوم رقابة قد يجعلهم صيدا سهلا للمترصدين، احرص على متابعة مايصلهم عبر البريد الإلكتروني ،؛وفي حال تلقي طفلك رسائل مشبوهة من مستخدمين مجهولين تقدم ببلاغك عبر تطبيق كلنا آمن “.