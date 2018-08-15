السيسي يوافق على قانون منح الجنسية للأجانب

القاهرة(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية بمصر، موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية، وهم الأجانب المقيمون بنظام الوديعة.

وجاء في الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.