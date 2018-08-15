فرق الهلال الأحمر السعودي تنفذ تدريب فرضي على حادث تسريب غاز في مشعر منى

سعيد العجل (صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس الثلاثاء، تدريب فرضي جديد للتعامل مع الكوارث في مكة المكرمة أثناء موسم الحج، ممثلًا في سيناريو لحادث تسريب غاز في مشعر منى، وذلك ضمن خطة الهيئة للاستعدادات للتعامل مع كافة الطوارئ.

وشارك في الفرضية 20 فرقة إسعافية للهلال الأحمر، حيث قامت بفرز ونقل الحالات الإسعافية من موقع الحادث إلى المراكز الإسعافية المخصصة لمشعر منى، وذلك وفقا لنظام إدارة الحدث والقيام بالأدوار المنوطة حسب الخطة الوطنية للتعامل مع الكوارث.

وسجلت الفرق الإسعافية المشاركة في الفرضية عدد من النقاط الإيجابية خلال التعامل مع الحادث، أبرزها رفع حالة الجاهزية لجميع مراكز نطاق منى بعد ورود البلاغ، وكذلك سرعة استجابة الفرق الإسعافية مع البلاغ.

ويهدف التمرين إلى رفع درجة استعداد الفرق الإسعافية في الحج لأي طارئ، ومعرفة الإيجابيات والتأكيد عليها وتلافي السلبيات، في ظل الاستعدادت المكثفة التي تجريها الهيئة تزامنا مع موسم الحج.

وتقوم الهيئة بإجراء الفرضيات التدريبية بصفة دورية لكونها تمثل جزءا من خطط وأعمال الهيئة بهدف رفع درجة الجاهزية لدى الفرق الإسعافية، والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات للتعامل مع الكوارث والأزمات، والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية وفق أحدث المعايير والتطبيقات المحلية والعالمية.