زوج يشعل النار في عائلة زوجته

القاهرة(صدى):

أقدم حداد مصري على إشعال النيران في عائلة زوجته بعد رفضها العودة إلى المنزل وطلبها الطلاق بسبب خلافات عائلية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اتفق الحداد مع زوج شقيقة زوجته على عقد جلسة صلح بمنطقة المعادي بالقاهرة، وتجمعت العائلة وفوجئ بزوجته تطلب الطلاق وترفض العودة إلى المنزل،فانصرف الزوج من الجلسة الصلح وتوجه إلى محطة وقود لشراء جركن بنزين.

وعاد الزوج إلى شقة عائلة زوجته مرة أخرى، واشعل النيران في نجل زوج شقيقة زوجته ، وقامت شقيقة زوجته وزوجها بإلقاء نفسهما من الطابق الثالث للمنزل واشعل النيران في والد زوجته ، فيما هربت والدة زوجته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة وتمكنت من القبض على المتهم وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.