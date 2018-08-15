زوج يشعل النار في عائلة زوجته
أقدم حداد مصري على إشعال النيران في عائلة زوجته بعد رفضها العودة إلى المنزل وطلبها الطلاق بسبب خلافات عائلية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما اتفق الحداد مع زوج شقيقة زوجته على عقد جلسة صلح بمنطقة المعادي بالقاهرة، وتجمعت العائلة وفوجئ بزوجته تطلب الطلاق وترفض العودة إلى المنزل،فانصرف الزوج من الجلسة الصلح وتوجه إلى محطة وقود لشراء جركن بنزين.
وعاد الزوج إلى شقة عائلة زوجته مرة أخرى، واشعل النيران في نجل زوج شقيقة زوجته ، وقامت شقيقة زوجته وزوجها بإلقاء نفسهما من الطابق الثالث للمنزل واشعل النيران في والد زوجته ، فيما هربت والدة زوجته.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة وتمكنت من القبض على المتهم وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.
zezu[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب وزوجتة أي صار بيها😯
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32150 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا هوه
أختصرها من البداية
لامحاكم ولا وجع راااااس😉
أبو مها[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 ساعات
انا أعجب لبعض الرجاجيل إذا أصرت زوجته على الطلاق وماتبيه مايطلقها،،،ياأخي خلاص هي ماتبيك طلقها ورح شوف حياتك وخلها تشوف حياتها
زين أنك تحاول مرّة او ثنتين بس إذا كانت موطايقة شوفتك خلها
ٱقدآرنا مكہٰتہٰوبٰٰة فہٰلہٰنعش بٰٰهدوء[ عدد التعليقات: 13757 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسأل الله السلامة
بس ترا الخبر قديم😄
شفتة من زمان على احد قنواتهم🙌
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52052 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الشيطان حريص ، اعاذنا الله من الشيطان وحزة حضوره ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3785 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يحفظنا من كل بلاء ضيعت مع الخبر شقيقة زوجته ووالدها مدري مين طاح ومين انحرق اللي كاتب الخبر مدري اشلون عبر الله يعينه