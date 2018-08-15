بالفيديو.. ” باولو دياز ” أهلاويًا لثلاث مواسم

ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن الإنتهاء من إجراءات التوقيع رسميًا مع المدافع التشيلي ” باولو دياز ” لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي ” سان لورينزو ” الأرجنتيني .

ونشر ” النادي ” ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، للترحيب باللاعب ولإعلان إنضمامه للفريق بدءًا من الموسم الرياضي 2018/2019.

وكانت إدارة ” سان لورينزو ” الأرجنتيني وافقت على بيع دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأهلي جدة، مقابل 7 ملايين يورو.