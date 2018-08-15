معالي رئيس امن الدولة بزور معسكرات الكشافه والجواله بمعسكراتهم في عرفات

سامي المجيدير(صدى):

زار معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني أمس معسكر عرفات الكشفي الذي تُقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حيث كان في استقباله لدى وصوله المعسكر المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي

فيما تجول في بداية الزيارة بمعرض منجزات المعسكرات وجهودها مع شركاء النجاح واستمع الى شرح عن مدى التعاون بين الكشافة ووزارة الحج والعمرة من قبل مدير ادارة خدمات الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر ناصر بن دويان القرشي .

التقى بعد ذلك معاليه بالجوالة والقادة وأكد خلال اللقاء على أهمية تكاتف وتعاون الجميع للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته واستقراره واشار الى أن المملكة جندت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- كافة إمكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يٌسر.

واشاد معاليه بما تشهده معسكرات الخدمة من تطور كل عام في كافة المجالات والأدوار التي تقوم بها وأن ذلك الأمر يأتي ضمن منظومة العمل الكبيرة في موسم الحج التي تؤدي الى النجاح الذي يتطلع اليه الجميع .

وقدم خلال اللقاء الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد الشكر والتقدير لمعاليه على دعمه السنوي المستمر للكشافة من خلال زيارته لهم بمعسكرهم مبيناً أن الجمعية تُساهم من خلال العديد من أنشطتها في نشر طرق التفكير السليم بين أوساط الشباب وتصحيح المفاهيم الفكرية والوعي والاعتدال سعياً إلى تربية منسوبيها بمختلف أعمارهم السنية على الفضيلة والمواطنة الصالحة.

وسلم في ختام اللقاء رئيس أمن الدولة لقادة المعسكرات الفرعية شهادات المشاركين في ورشة العمل التي أقامتها كلية نايف للأمن الوطني بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية والتي كان موضوعها “ الوعي الأمني ” .