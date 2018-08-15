وزارة العمل تواصل جولاتها على المنشآت خلال أيام إجازة عيد الأضحى

الرياض(صدى):

تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولاتها الميدانية التفتيشية المشتركة على جميع المنشآت في سوق العمل في محافظات ومدن المملكة؛ لتعقب وضبط المخالفات (مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والعمل تحت أشعة الشمس، وقرارات التوطين، التأنيث، وغيرها) خلال أيام إجازة شهر ذو الحجة (عيد الأضحى المبارك)، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت كافة بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل, أن الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام الإجازة، وتهدف إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، داعيا جميع عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال هاتف خدمة العملاء (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.