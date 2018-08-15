” أمن منى ” يحذر من استخدام تطبيقات الطرق في المنطقة

نايف السالم(صدى):

طالبت الجهة الأمنية المسؤولة عن إدارة الحشود بمنطقة بطن منى، اليوم الأربعاء، الحجاج بعدم استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية للخرائط في الذهاب للمخيمات في مشعر منى، نتيجة طبيعة السير في تلك المنطقة.

وقال العقيد ” سعد المحيميد ” قائد منطقة بطن منى في إدارة الحشود بالأمن العام، إنه ينصح بعدم استخدام التطبيقات في تلك الحالة كون الطرق الخاصة بمنطقة بطن منى تكون باتجاهات طولية إلى الجمرات ولا يكون فيها عكس للاتجاهات.

وأضاف ” المحيميد ” ، أن منطقة بطن منى من المناطق ذات كثافة عالية، لأن جميع الحجاج القادمين من مزدلفة يسلكون طرقها، بالإضافة إلى أن قيادة تنظيم المشاة تتدخل في تلك الحالة، وتوزع الكثافات البشرية على الطرق سواءً طريق الجوهرة أو سوق العرب أو المظلل.

ولفت ” المحيميد ” ، إلى أن هناك طريقين للعودة بعد رمي الجمرات هما طريقا الملك فيصل والملك فهد، ليتم بعدها الاستدارة عن طريق البوابات في الشارع المظلل والتوجه إلى مخيماتهم.