قيادة المتابعة الجوية تكثف جهودها لتأمين سلامة الحجاج

سعيد العجل(صدى):

باشرت قيادة المتابعة الجوية المهام المناطه بها في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1439 هـ وذلك من خلال تكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة , عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية ، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية ومتابعة حركة المشاة وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش , وكذلك مساندة نقاط الفرز لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر ,ويتم رصد الملاحظات وتوثيقها بكاميرات فيديو والتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً لتامين سلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم ، كما تم عقد عددًا من الاجتماعات التنسيقية مع قيادات أفرع قوات أمن الحج الأخرى جرى خلالها مناقشة آليات العمل وفقاً للأدوار والمهام.