غرفة القيادة والتحكم منصة هامة لتنفيذ عمليات الصحة في الحج

محمد السعران(صدى):

تمثل غرفة القيادة والتحكم في المشاعر المقدسة منصة هامة تنفيذ جميع عمليات ” الصحة ” في موسم الحج ميدانيا وفي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، إضافة إلى أنها توفر التواصل السريع بين قيادات الصحة ومسئوليها.

وتعمل غرفة القيادة بنظام (avl )، والخاص بتتبع المركبات عبر الخرائط، وكذلك نظام الإحصاء، لعرض الإحصائيات ومؤشرات الأسرة، وحالات التنويم، والعناية المركزة ، وضربات الشمس، والإجهاد الحراري، إضافة نظام إحصائي لحصر الأمراض الوبائية.

كما تظهر غرفة القيادة والتحكم جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والمشاعر والمطارات، بهدف متابعة سير الوضع الصحي والتعامل معها.

وتمكن قائد غرفة التحكم بتوجيه أي مستشفى من خلال الكاميرات والتفاعل الصوتي الالي المعد لتلك الخدمة، إضافة إلى تشغيل خط ساخن يربط بين “الصحة” والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى المشاركة بين وزارتي الصحة والحج من خلال سوار المعصم لحجاج الداخل والخارج، والتي تمكن الجهتين من تتبع الحاج، ومعرفة بياناته كامله عبر الباركود.

كما تعمل غرفة القيادة والتحكم على توجيه اكثر من سيارة إسعاف في وقت واحد لأي موقع ، وذلك من خلال ارسال الموقع لسائق الاسعاف على الجهاز المتوفر داخل سيارة الاسعاف، إضافة إلى إمكانية تغير مسار الاسعاف في وقت الحاجة عند الحاجة، إلى جانب توفر شبكة لا سلكيه بديلة في حال وجود اي مشكلة.